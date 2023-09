Dode en zwaargewonde door aanrijding tussen auto en motor in Gelderse Lengel

In het Gelderse Lengel zijn vanochtend door een aanrijding tussen een motor en een auto een dode en een zwaargewonde gevallen. Een auto met drie inzittenden reed na het ongeluk door, de politie heeft twee van hen aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op de Drieheuvelenweg. Door nog onbekende oorzaak kwamen de motorrijder en de personenauto met elkaar in botsing. De bestuurder van de motor, een man, kwam om het leven. De vrouw die achterop zat is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de politie ging de automobilist er na het ongeluk vandoor, maar knalde die niet veel later tegen een boom. De inzittenden vluchtten daarna te voet. De politie heeft inmiddels twee van hen aangehouden. Onduidelijk is of een van hen de bestuurder is. "Naar een derde verdachte zoeken we nog", laat de politie weten.