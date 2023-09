AZ met simpele zege bij zwak Vitesse aan kop van de eredivisie

AZ heeft op bezoek bij een pover Vitesse in Arnhem in navolging van PSV en FC Twente de derde zege in drie wedstrijden geboekt. De Alkmaarders wonnen door twee doelpunten van de Griek Vangelis Pavlidis met 2-0. Met een beter doelsaldo staat AZ bovenaan de ranglijst.

AZ-coach Pascal Jansen had zijn team na de Europese triomf in Noorwegen behoorlijk omgegooid. Als vervanger van de naar Cagliari vertrokken verdediger Pantelis Hatzidiakos koos hij voor de Portugees Alexandre Penetra, die donderdag tegen SK Brann de beslissende strafschop binnenschoot.