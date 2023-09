Nederlandse volleybalsters verslaan Italië in drie sets en pakken brons op EK

In de tweede set maakte Oranje tot drie keer toe, vooral door een geweldig blok, drie punten achterstand goed. Vervolgens sloeg het drie setpunten weg, om zelf de eerste kans te benutten. Italië kwam in set drie nog van 12-9 op 13-13, maar Felix Koslowski's ploeg liet zich de lonkende medaille niet meer ontglippen.

Oranje, dat op 31 eerdere EK's één keer goud (1995), vier keer zilver en eenmaal brons won, overtuigde in de eerste set in de passing. Het werd na 20-16 nog wel even spannend, maar na een foute service van Jekaterina Antropova was de set binnen.

De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK brons veroverd. Drievoudig kampioen Italië werd in de troostfinale in Brussel met 3-0 (25-23, 28-26 en 25-20) geklopt.

Koslowski spreekt van een "geweldige wedstrijd". De Duitser zegt dat hij genoot van zijn dappere en jonge ploeg, ook tijdens lastige fases in de wedstrijd. "Daar gingen ze goed mee om. Ik ben trots."

Celeste Plak had niet verwacht dat Nederland met 3-0 zou winnen. "Leip", zegt ze. Volgens werd het zaadje van deze overwinning al geplant bij het ontbijt. "We keken elkaar toen aan en zeiden: 'Dit is onze dag'. Het was allemaal ontspannen. De sfeer was goed voor de wedstrijd."

Ze heeft het over "een bronzen medaille met een gouden rand".