Steijn staat met 'rotgevoel' in Sittard en is gereserveerd over nieuwe aanwinsten

Ook met Sutalo kwam Ajax dus niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. "Je hoopt dat je wint door een bevlieging, want je ziet dat de automatismen er nog niet zijn. Al denk ik dat het niet eens onterecht is dat het 0-0 is geworden."

"We zijn veel kwaliteit verloren. Ik hoop dat ze allemaal kunnen brengen wat Sven (Mislintat, directeur voetbalzaken, red.) van ze verwacht", zegt de trainer over de twaalf spelers, waarvan er vandaag acht op het veld in Sittard stonden, die afgelopen zomer binnen zijn gehaald.

"Ik hoop dat de gehaalde spelers goed genoeg zijn om alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen." Ajax-trainer Maurice Steijn toont zich na het gelijke spel tegen Fortuna Sittard (0-0) nog niet onverdeeld enthousiast over de nieuwe aankopen.

Verzachtende omstandigheid is dat Steijn pas sinds zaterdag de beschikking heeft over een volledige groep. "Een aantal heeft ook pas sinds gisteren een werkvergunning. Daarnaast mis je Steven Bergwijn. Steven Berghuis was nog geschorst, dan is het een moeilijke puzzel."

Desalniettemin is er werk aan de winkel voor Steijn, die beseft dat de Amsterdammers later deze maand een pittig programma wacht. In de komende interlandperiode ziet hij tot zijn teleurstelling ook nog eens veel spelers vertrekken.

'Zware week'

"Maandag vliegt volgens mij negentig procent van de selectie uit. Ik hoop dat iedereen heel blijft, want er komt een zware week aan met wedstrijden tegen FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord. Dan moeten we verder zijn dan nu."

Bij Ajax is er weinig tijd, weet ook Steijn. Goede resultaten zouden zorgen voor enige rust, maar na het tweede gelijkspel in de eredivisie, en de Europese nederlaag van donderdag tegen Loedogorets, neemt de druk toe.

Bekijk hieronder de samenvatting van Fortuna-Ajax: