Madouas winnaar Bretagne Classic, bijrol wereldkampioen Van der Poel

Valentin Madouas heeft in Plouay de 87ste Bretagne Classic gewonnen. De Franse kampioen van de Groupama-FDJ-ploeg bleef in de koers over 258 kilometer zijn medevluchters Mathieu Burgaudeau en Felix Grossschartner net voor.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel speelde een bijrol in zijn eerste grote koers in de regenboogtrui. Een maand na het pakken van de wereldtitel in Glasgow kon Van der Poel geen potten breken. Op bijna negen minuten van de winnaar kwam hij op de 74ste plaats in een groepje over de finish.