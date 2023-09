Zonnige en warme week in aantocht, mogelijk tropisch

Komende week belooft zomers warm, zonnig en droog te worden. Afgelopen vrijdag begon de meteorologische herfst, maar daar zal vooralsnog weinig van te merken zijn.

Door een hogedrukgebied boven ons land begint de week met hoge temperaturen. Ook blijft de regen weg en maken de wolken vanaf morgen plaats voor een strakblauwe lucht.

Morgen wordt het op veel plekken 25 graden of warmer. Gaandeweg de week lopen de temperaturen op en wordt het mogelijk tropisch warm (meer dan 30 graden).

Uitzonderlijk

"Dat is ver boven wat je normaal gesproken in september zou mogen verwachten", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Gemiddeld is het begin september 20 graden. Daar zitten we de komende week bijna tien graden boven."

De warmte houdt in elk geval tot komend weekend aan. "Zulke warmte in september is echt wel zeldzaam", zegt Kuipers Munneke. "In de afgelopen 120 jaar is het nog maar een keer of vijftien voorgekomen dat het in september in De Bilt 29 graden of warmer werd. Dat gaat deze week waarschijnlijk wel weer gebeuren. Dat geeft aan dat het uitzonderlijk is."

Zeer warme zomer

Het zomerweer kent dit jaar veel contrasten. Zo was juni recordzonnig, warm en droog. Juli en augustus waren juist weer nat, maar wat betreft de hoeveelheid zon en temperatuur normaal.

Afgelopen vrijdag meldde het KNMI dat het een "zeer warme en zonnige zomer" was. De gemiddelde temperatuur was 18,4 graden. Dat is bijna een graad warmer dan het langjarig gemiddelde van 17,5 graden Celsius. De zomer komt daarmee in de top-10 van warmste zomers sinds het begin van de metingen.