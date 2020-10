Oranje krijgt Georgië of Noord-Macedonië als tegenstander op EK

Het Nederlands elftal heeft meer duidelijkheid gekregen over zijn laatste groepsgenoot op het EK van volgend jaar. Georgië en Noord-Macedonië gaan op 12 november strijden om het ticket voor poule C op het eindtoernooi. Roemenië viel na een 2-1 verlies bij IJsland af.

De Roemenen hadden de play-offs van Divisie A in de Nations League moeten winnen om bij Oranje te worden ingedeeld, maar in de halve finale ging het dus al mis. Gylfi Sigurdsson trof voor rust twee keer doel voor IJsland. Alexandru Maxim benutte na rust een penalty.

IJsland treft nu in de eindstrijd om een EK-ticket in Divisie A Hongarije, dat dankzij Willi Orban, Zsolt Kalmar en Nemanja Nikolic met 3-1 aan het langste eind trok bij Bulgarije.

Poulegenoot Oranje

In Divisie D gaan Georgië en Noord-Macedonië dus onderling uitmaken wie zich voor het eerst in de historie plaatst voor een EK-eindronde. De Georgiërs klopten Wit-Rusland (1-0), terwijl Noord-Macedonië te sterk was voor Kosovo (2-1).

De winnaar van het treffen wordt op het Europees kampioenschap ingedeeld in groep C bij het Nederlands elftal, Oekraïne en Oostenrijk.