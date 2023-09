Arsenal wint in extremis van Manchester United, Liverpool klopt Villa eenvoudig

Arsenal was de eerste helft de betere ploeg, maar Manchester United kwam op voorsprong. Marcus Rashford scoorde op aangeven van Christian Eriksen verrassend de 0-1. De voorsprong was van korte duur, Nog geen minuut na de treffer van de ploeg van Erik ten Haag legde Gabriel Martinelli de bal na een mooie aanval panklaar voor Martin Ødegaard, die beheerst de 1-1 binnenschoot.

Niet ver na dat moment was er het debuut van Rasmus Højlund voor Manchester United. De Deense aanvaller kon niet in stelling worden gebracht door zijn teamgenoten. Dat lukte Arsenal tien minuten voor tijd wel met Bukayo Saka, maar de international van Arsenal schoot van dichtbij op doelman André Onana.

Maar het bleef dus niet bij 1-1. Declan Rice scoorde ver in blessuretijd door een corner in de korte hoek binnen te schieten. Onana zat nog wel aan de bal, maar kon een doelpunt van de middenvelder niet voorkomen. Gabriel Jesus gooide de wedstrijd vervolgens in het slot, door na ruim 100 minuten voetbal de 3-1 binnen te schieten.

Liverpool is ook na vier competitieduels nog ongeslagen. Zonder aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basis won de thuisploeg op Anfield overtuigend met 3-0 van Aston Villa.

Van Dijk zat een schorsing uit, Gravenberch kwam pas vrijdag over van Bayern München en Gakpo moest het doen met een invalbeurt van een klein half uur.

De Hongaar Dominik Szoboszlai zette de 'Reds' al in de derde minuut op voorsprong. Na een afgeslagen hoekschop schoot de middenvelder van de rand van het strafschopgebied hard raak in de verre hoek.

Salah

Spits Darwin Núñez schoot vervolgens in de 22ste minuut op de paal, waarop Villa-middenvelder Matthew Cash de bal in eigen doel liep. In de tweede helft was Núñez nog de aangever op de 3-0 van Mohamed Salah. De Egyptenaar is de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië, waar ook nu de transfermarkt nog open is.

Het duel met Aston Villa, dat binnenkort de degens kruist met AZ in de Conference League, was het driehonderdste duel van Jürgen Klopp in de Premier League.