Amsterdams dispuut onder vuur om 'mensonterende' ontgroening in het buitenland

Leden van het Amsterdamse dispuut Ares zijn door hun studentenvereniging berispt over een uit de hand gelopen ontgroening in het buitenland. In een brief aan leden en oud-leden van de vereniging, die in handen is van de NOS, staat onder meer dat de eerstejaars punten moesten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg.

Ares is onderdeel van LANX, met 1100 leden de op een na grootste studentenvereniging van Amsterdam. In november vorig jaar kregen mannelijke eerstejaars tijdens hun dispuutskennismaking in Boekarest een lijst met opdrachten mee. LANX noemt die opdrachten in de brief "mensonterend" en "zeer ongepast."

Opnames maken

Eerstejaars mochten in Roemenië geen contact hebben met de buitenwereld en hun sociale media werden in de gaten gehouden. Met ongeveer 80 opdrachten waren punten te verdienen. In de brief aan leden en oud-leden over de kwestie schrijft LANX dat die waren onderverdeeld in categorieën, zoals "algemeen" en "dames en seksgerelateerd".

In de laatste categorie waren twee van de opdrachten "regel een vluchteling" en "naai een emmer in een steeg", waarbij emmer volgens de studentenvereniging staat voor vrouw. De eerstejaars moesten ook opnames maken van de activiteiten en die naar de leiding van de ontgroening sturen. De studenten met de minste punten konden een sanctie verwachten.

Reactie LANX en Ares

In de brief van LANX staat dat de studentenvereniging de zaak nog onderzoekt. Wel is het dispuut voor onbepaalde tijd geschorst en uitgesloten van de kenningsmakingstijd. Dat betekent dat ze voorlopig geen aspirant-leden erbij krijgen.

Voorzitter Tom Brink zegt tegen de NOS dat niet alle opdrachten zijn uitgevoerd door de eerstejaars. Hij stelt dat Ares vooraf een draaiboek van de ontgroening had ingeleverd bij de studentenvereniging, maar "dat we keihard zijn voorgelogen" door het dispuut. "Deze opdrachten hadden we nooit goedgekeurd."

Brink stelt dat disputen de draaiboeken vooraf moeten inleveren en dat die worden gecontroleerd door de studentenvereniging. De deelnemers aan de ontgroening zijn in contact gebracht met een vertrouwenspersoon. De zaak kwam deze week bij het bestuur van LANX aan het licht toen maandblad De Groene Amsterdammer onlangs vragen stelde over de gebeurtenissen in Roemenië.

In de brief van de studentenvereniging staat een reactie van Ares. "Wij erkennen dat wij over de streep zijn gegaan en betreuren dat dit tot ongemak en teleurstelling zal leiden bij u. We streven naar een positieve en inclusieve omgeving en zijn bezig met concrete plannen om dit aan te pakken."