Vanavond op tv: Marathonblokkade A12 • Onafhankelijkheidsvuur in Catalonië? • Freddie Mercury's erfenis geveild

Schiet het demonstratierecht tekort? Extinction Rebellion begint vandaag aan een nieuwe mars voor het klimaat, die komende zaterdag moet eindigen in een marathonblokkade op de A12 in Den Haag. Het idee is dat demonstranten daar blijven, of weer terugkeren na een arrestatie. Burgemeesters en het Openbaar Ministerie willen dit soort demonstraties beter kunnen aanpakken, maar zeggen al langer tegen grenzen aan te lopen. Volgens activisten ligt het demonstratierecht juist onder vuur. Komende donderdag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over het onderwerp. We vragen de demonstranten, de Amsterdamse OM-baas René de Beukelaer en hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer alvast waar het knelt.

Catalanen hopen op terugkeer Puigdemont Hij is weer terug op het politieke toneel: Carles Puigdemont, de afgezette Catalaanse politicus die Spanje in 2017 in een ongekende crisis stortte. Onder zijn bestuur werd de onafhankelijkheid van Catalonië uitgeroepen. Uitgerekend zijn partij kan demissionair premier Pedro Sánchez aan een nieuwe termijn helpen. Nieuwsuur reisde af naar Catalonië waar separatisten hopen op nieuw onafhankelijkheidsvuur.