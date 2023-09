Twente wint zonder veelbesproken Eiting bij Volendam en is medekoploper

Dat bleek wel uit de woorden van de mopperende technisch manager Wim Jonk van Volendam zondagochtend bij ESPN ("hij laat de supporters, de club en zichzelf in de steek") en even later ook uit een aantal spandoeken in het stadion van Volendam.

Eiting werd te laat ingeschreven om er zondagmiddag in Volendam bij te zijn. Het leek de voetballer vermoedelijk sowieso een beter idee om de wedstrijd achter de televisie te bekijken, omdat de gemoederen rondom zijn vertrek uit Volendam nog niet waren bedaard.

Volendam bleef teleurgesteld achter, maar had meer reden tot mopperen. Op de overwinning van Twente viel namelijk weinig af te dingen. Sem Steijn en Ricky van Wolfswinkel amen goals van de Tukkers voor hun rekening.

Het ging in aanloop naar de wedstrijd vanzelfsprekend veel over de transfer van Carel Eiting, die na veel gedoe en twee zittingen bij de arbitragecommissie van de KNVB uiteindelijk van Volendam naar Twente vertrok.

FC Twente heeft zijn goede start in de eredivisie voortgezet met een 2-0 overwinning bij FC Volendam. De ploeg van trainer Joseph Oosting komt door de zege naast PSV aan kop van de ranglijst.

Volendam, met in de basis spelers met een gemiddelde leeftijd van nog geen 22 jaar, hield lange tijd gelijke tred met Twente. De Tukkers waren gevaarlijk met een vrije trap van Michel Vlap en Volendam was dicht bij een doelpunt via de 18-jarige Garang Kuol uit Australië.

Steijn zette met een van richting veranderd schot Twente in de 36ste minuut op voorsprong. Kuol liet daarna met een mooie actie de kans op de 1-1 liet liggen voor Volendam.

Geen strafschop

In het begin van de tweede helft schoot Steijn in kansrijke positie naast. Arbiter Richard Martens gaf Twente een kwartier voor tijd een strafschop, maar na het bekijken van de beelden draaide Martens die beslissing terug, omdat Fransico Marizan een sliding op de bal had gemaakt.

Later werd het via invaller Ricky van Wolfwinkel alsnog 0-2: hij rondde met een bekeken schot af na een mooie combinatie met de eveneens ingevallen Naci Ünüvar.