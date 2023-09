Ruim honderd jaar oude badkoets uit achtertuin Hoek van Holland getakeld

In Hoek van Holland is deze week een houten badkoets van meer dan honderd jaar oud uit een achtertuin getakeld. De badkoets stond er decennialang, maar krijgt binnenkort een plaats in Museum Rotterdam. Het voertuig is volgens het Historisch Genootschap Hoek van Holland een van de laatst overgebleven badkoetsen.

Een badkoets is een houten kar met wielen die in de 19de eeuw en begin 20e eeuw langs de kusten van Engeland, België en Nederland was te vinden. In de koetsen konden badgasten, voornamelijk vrouwen, zich omkleden. Vlak bij zee stapten ze vervolgens ongezien uit de wagen.

De badkoets stond in de achtertuin van Piet Heijstek. "Ik geloof dat deze er al 40 jaar staat", vertelt hij aan de lokale omroep WOS. De badkoets komt uit een tijd waarin vrouwen zich niet in het openbaar mochten omkleden, zegt Heijstek. "Ze gingen dan keurig in de badkoets, waar ze zich omkleedden."

Badmeester

De koets werd vervolgens door een badmeester naar de zee gereden met behulp van paarden. Daar werd de koets met de achterzijde naar zee gericht het water ingereden, waar de vrouwen konden uitstappen. "Want stel je voor dat de benen door andere mannen gezien werden", vertelt Heijstek.