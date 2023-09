Ook Chinezen bij zondagsmis tijdens vierdaags bezoek paus aan Mongolië

Franciscus is de eerste paus ooit die Mongolië bezoekt. Het bezoek heeft mede als doel de verhoudingen tussen de kerk en China te verbeteren. De bisschop van Hongkong en een veertigtal andere Chinezen woonden de mis bij en de paus riep katholieken in China op om "goede christenen en goede burgers" te zijn.

Paus Franciscus heeft in Mongolië de zondagsmis geleid voor een groot deel van de katholieken in het land. In de Steppe Arena in de hoofdstad Ulaanbaatar, waar normaal gesproken ijshockey wordt gespeeld, kwamen honderden gelovigen bij elkaar. Van de ruim 3,3 miljoen Mongolen zijn er naar schatting 1450 katholiek.

Vaticaancorrespondent Andrea Vreede zei eerder over het bezoek:

"Al vanaf het begin van zijn pausschap in 2013 kiest Franciscus geen voor de hand liggende bestemmingen voor zijn reizen. Hij gaat naar gebieden waar katholieken in de minderheid zijn of zelfs in verdrukking leven. Zo is hij bijvoorbeeld in Irak, Kazachstan, Bahrein, Zuid-Sudan en Azerbeidzjan geweest.

Het is een van de diepste wensen van Franciscus om China te mogen bezoeken. Een persoonlijke wens, omdat hij als jezuïet behoort tot de orde die in de 16de en 17de eeuw de eerste missionarissen naar China stuurde. Maar zeker ook een politieke wens, aangezien er in het enorme China veel mogelijkheden zouden kunnen zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk. Die moet nu vooral ondergronds opereren en wordt tegengewerkt door de Chinese overheid."