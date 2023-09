Deel Griekse bosbranden onder controle, maar nog verschillende brandhaarden

De grote bosbranden in het noordoosten van Griekenland zijn voor 80 procent onder controle. Dat zegt de brandweer tegen de Griekse zender Skai.

Toch is het nog niet veilig, zegt brandweerwoordvoerder Giannis Artopoios. Op andere plekken zijn namelijk nog verschillende brandhaarden actief die opnieuw kunnen oplaaien. "Die kunnen een grote heropleving veroorzaken", zegt Artopoios.

Dat gebeurde ook in het zuiden van het bosgebied, in Provatonas, terwijl de brandweerlieden vooral in het noorden bezig waren om het vuur te bestrijden. Die nieuwe uitbraak is inmiddels onder controle, zegt Artopoios. Onder meer ten westen van Soufli en in de omgeving van Dadia zijn nog steeds brandhaarden, meldt het de Griekse publieke omroep publieke omroep ERT.

Wel is ondertussen de wind wat gaan liggen en wordt er na het weekend regen verwacht in heel Griekenland. Volgens meteorologen gaat het dinsdag en woensdag ook regenen in het getroffen gebied.

'Grootste geregistreerde brand'

In het noordoosten, tegen de grens met Turkije, woeden sinds een paar weken grote natuurbranden. Die rukten op richting havenstad Alexandroupolis. In de buurt van de stad werden eerder verbrande lichamen gevonden, waarschijnlijk van migranten. De regio Evros, met de gelijknamige rivier aan de grens met Turkije, ligt op een route die migranten gebruiken om Europa te bereiken.

Verspreid door het land woeden meer branden, zo ook rond de hoofdstad Athene. Duizenden inwoners van Ano Liosia, een buitenwijk ten noordwesten van Athene, werden opgeroepen te vertrekken.

Ook bewoners uit dorpen in de omgeving van Alexandroupolis werden geëvacueerd. Eurocommissaris Lenarcic van Crisisbeheer noemde de branden in het bosgebied in het noordoosten van het land "de grootste geregistreerde bosbrand die de EU ooit heeft gekend".