Feyenoord simpel langs dolend FC Utrecht in de Galgenwaard

Feyenoord heeft ervoor gezorgd dat FC Utrecht voor het eerst in de clubgeschiedenis ook na de vierde eredivisiespeelronde nog puntloos is. De Rotterdammers wonnen met 5-1 in de Galgenwaard. Santiago Giménez (twee keer), Calvin Stengs, Ayase Ueda en Yankuba Minteh namen de Feyenoord-goals voor hun rekening. Ryan Flamingo zorgde voor rust voor de eerste Utrecht-treffer van dit eredivisieseizoen. Hectische week Utrecht FC Utrecht beleefde een hectische week na het ontslag van Michael Silberbauer. Het bestuur van de club uit de Domstad trok na drie eredivisienederlagen (tegen PSV, sc Heerenveen en nieuwkomer PEC Zwolle) zijn conclusies. De clubloze Ron Jans wordt in de wandelgangen genoemd als topkandidaat om de nieuwe trainer van Utrecht worden, terwijl ook de namen van Fred Rutten en Jaap Stam aan de bestuurstafel worden besproken. Assistent-trainer Rob Penders neemt nu tijdelijk het stokje over van Silberbauer en verwacht dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe trainer. "Ik weet dat met andere trainers is gesproken. De komende dagen weten we meer, denk ik", verklaarde Penders na de wedstrijd bij de NOS. Bekijk hieronder de reacties van interim-trainer Rob Penders en Jens Toornstra van FC Utrecht:

Bij Feyenoord bekroonde de van Dinamo Zagreb overgekomen Luka Ivanusec zijn basisdebuut met een goed optreden. De Kroatische aanvaller startte aan de linkerkant en dook dikwijls gevaarlijk op voor het Utrechtse doel. Giménez zette Feyenoord al na acht minuten op 0-1. Calvin Stengs verlengde een voorzet, waarna de Mexicaan alleen nog zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten. Toch stond het tien minuten later 1-1. Misverstand Door een misverstand tussen doelman Timon Wellenreuther en Gernot Trauner gaf Feyenoord een corner weg, waaruit Ryan Flamingo daarna kon scoren toen hij de bal pardoes voor zijn voeten kreeg. Feyenoord raakte echter allerminst in paniek. Ivanusec was al gevaarlijk met een hard schot en zette Stengs even later met een handige pass alleen voor de keeper: Stengs faalde niet. Bekijk hieronder de reacties van Arne Slot, Quilindschy Hartman en Luka Ivanusec van Feyenoord: