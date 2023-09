Scheepvaart weer hervat bij stuw Grave, waterstand op peil

Nu het waterpeil weer is gestegen in de Maas tussen Sambeek en Grave, kan de scheepvaart er worden hervat, meldt Rijkswaterstaat. De route was sinds vrijdagochtend gestremd omdat een stuw bij Grave tijdens werkzaamheden stuk was gegaan.

De stuw werd gisteren hersteld waardoor de waterstand weer langzaam kon stijgen. Volgens Rijkswaterstaat is de minimale waterstand waarbij scheepvaart mag worden toegestaan 7,60 meter. Die stand werd vanochtend rond 10.00 uur bereikt, waarna de scheepvaart langzaam weer werd hervat, meldt Omroep Brabant. Rijkswaterstaat adviseert schippers nog wel om de scheepvaartberichtgeving in de gaten te houden.

Schepen in problemen

Doordat de stuw defect raakte, stroomde er hard water weg uit de Maas. Twee jukken - een soort palen waar de schuiven van de stuw tussen hangen - konden door de misgelopen werkzaamheden niet op hun plaats worden gezet. Hierdoor konden de schuiven ook niet dicht. Het waterpeil zakte snel, waardoor volgens 1Limburg verschillende schepen in de problemen raakte.

Een boot in Mook, die vanaf komende dinsdag onderdak moet bieden aan honderd vluchtelingen, moest per direct worden verplaatst omdat het schip anders mogelijk droog zou komen te liggen. De start van de opvang werd daarom ook uitgesteld. De gemeente Mook en Middelaar laat weten dat het schip maandag weer terugkomt. Het is nog niet duidelijk wanneer de opvang van het schip van start gaat.

Vanwege de lage waterstand moesten ook meerdere woonbootbewoners met hun woonarken naar diepere wateren trekken. Ook het veer tussen Middelaar en Cuijk werd tijdelijk uit de vaart gehaald. Gisteravond lukte het Rijkswaterstaat om de schotten alsnog te plaatsen, waardoor er geen water meer uit de stuw stroomde.