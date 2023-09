Minder treinen rond Weesp door koperdiefstal op het spoor

Koperdiefstal op het spoor bij Weesp leidt tot problemen op de trajecten Utrecht-Almere en Amsterdam-Amersfoort. De trajecten liggen er niet helemaal uit, maar er rijden vandaag wel minder treinen door de diefstal.

Reizigers moeten daardoor overstappen en omrijden, terwijl er normaal gesproken een directe verbinding is. Zo rijden er tussen Hilversum en Almere Centrum geen treinen, waardoor een overstap nodig is. Tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort Centraal rijden er minder intercity's.

Het spoor wordt vannacht gerepareerd, zegt ProRail. Dat zal een paar uur duren.

Levensgevaarlijk

De koperen draden zijn cruciaal voor onder meer seinen en wissels. Als die kapot zijn, zijn treinen op het traject niet meer zichtbaar voor de verkeersleiding.

Een ProRail-woordvoerder benadrukt dat het levensgevaarlijk is om koper op het spoor te stelen. Ook levert het volgens hem weinig geld op en leidt het tot veel overlast.

Afname koperdiefstal

Het aantal koperdiefstallen op het spoor is de afgelopen jaren gestaag afgenomen. Zo werd er vorig jaar 12 keer melding van gemaakt, tegenover 34 keer in 2021, 62 keer in 2020 en 65 keer in 2019.

In 2011 ging het om ruim 500 koperdiefstallen. Toen nam ProRail maatregelen, waaraan de spoorbeheerder de spectaculaire daling toeschrijft. Een deel van de maatregelen werd genomen samen met de politie.

Koper wordt steeds vaker vervangen door ander materiaal. Ook gingen speciale incidentenbestrijders op zoek naar sporen van koperdiefstal in voorbereiding en lagen medewerkers soms nachtenlang onder een camouflagenet langs het spoor, op zoek naar koperdieven.

Bekijk in de video hieronder hoe ProRail-medewerker Patrick Melisse enkele jaren terug koperdieven probeerde op te sporen: