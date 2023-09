Stewart over transferzomer PSV: 'We wilden iets herkenbaars neerzetten'

Met tevredenheid blikt directeur voetbalzaken Earnest Stewart terug op de transferzomer. Het samenstellen van de PSV-selectie is een van zijn grootste verantwoordelijkheden. Doel is om trainer Peter Bosz in staat te stellen om voor het kampioenschap te spelen en goed voor de dag te komen in de Champions League. In de laatste dagen van de transferwindow werd het druk voor Stewart. "Je hebt nog niet opgehangen en dan hangt de volgende club alweer aan de telefoon. Als de deadline dichtbij komt, worden dingen vloeibaar. Dan merk je dat het wat makkelijker praat met clubs en je tot deals kan komen."

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging de boel op slot. In de uren daarvoor pakte PSV nog snel uit met twee klappers. Hirving Lozano keerde terug en met Armel Bella-Kotchap werd de gewenste defensieve versterking gehuurd. Familieman Lozano wilde terug Lozano wilde terug naar Brabant. Waar hij tussen 2017 en 2019 zo geliefd werd door doelpunten, assists en zijn spel. "Hij heeft zo genoten van zijn tijd bij PSV", zegt Stewart. "Dat zegt veel over hoe PSV met hem en zijn familie is omgegaan. Het is een familieman, hij heeft PSV en Eindhoven in zijn hoofd gehouden als station waar hij nog heel graag terug wilde komen."

De terugkeer van Lozano betekende een recordtransfer voor PSV. Vijftien miljoen euro kostte het om de Mexicaan na vier jaar terug te halen uit Napels. Veel geld, maar dat is niet altijd genoeg, zegt Stewart. "Hirving wilde zelf de stap naar PSV maken, anders was zo'n transfer onmogelijk geweest." Miljoenen van Gakpo en Madueke Naast het recordbedrag voor Lozano gaf PSV nog zo'n 35 miljoen euro uit. Noa Lang kwam over van Club Brugge, Jerdy Schouten van Bologna en Ricardo Pepi uit Augsburg. Ook het totaal aan uitgaande transfers van PSV tikte de vijftig miljoen euro aan. Toch ontstond het beeld dat er financiële risico's werden genomen. Dat PSV een huis bouwt op een wankel fundament. Stewart ontkracht dat beeld.

Earnest Stewart (l) en trainer Peter Bosz - ANP

"Afgelopen winter moest er verkocht worden. De transfer van Cody Gakpo gaf toen een hoop rust. Daarna vertrok op de laatste dag ook nog Noni Madueke." Die transfers naar respectievelijk Liverpool en Chelsea bracht ongeveer 77 miljoen euro in het Eindhovense laatje. "Daar zijn de voorwaarden geschapen dat we nu konden voorsorteren." Dat voorsorteren betekende voorbereid zijn op het mogelijke vertrek van gewilde spelers als Ibrahim Sangaré en Xavi Simons. PSV legde met Schouten al een vervanger vast voor de Ivoriaan vertrok. Pas op de laatste dag werd Sangaré verkocht aan Nottingham Forest. Drie Amerikanen Met Ricardo Pepi (Augsburg), Malik Tillman (Bayern München, huur) en Serginio Dest (FC Barcelona, huur) trok PSV drie Amerikanen aan. Earnest Stewart kende hen al. De in Veghel geboren ex-international van de Verenigde Staten werkte voor zijn komst naar PSV vijf jaar lang bij de Amerikaanse bond. Nationaliteit gaf niet de doorslag, de korte lijntjes wel. Stewart: "We zoeken naar karakters die bij elkaar passen en spelers die iets teweeg kunnen brengen op het veld. Met lef, vooruit willen en een stukje passie. Daar hoef je geen Amerikaan voor te zijn. Deze spelers stonden langer op de lijst bij PSV. Als je dan wat dichterbij zit, is het altijd makkelijker in de contacten."

Ricardo Pepi en Malik Tillman. - ANP