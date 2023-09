Zahra studeert nu in Nederland, als Afghaanse is ze daarmee een uitzondering

"Hier kun je in een café uit wel twintig soorten koffie kiezen", vertelt Zahra lachend. "Dat kennen we in Afghanistan niet. Ik ben een beetje in de war van alle indrukken, alles is totaal nieuw voor me." De 21-jarige studente uit Afghanistan is sinds half augustus in Nederland en heeft afgelopen week meegedaan aan de introductieweek in Leiden. Zahra begint morgen aan haar mediastudie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft een studiebeurs gekregen en wist Kabul onlangs te verlaten. Hoeveel vrouwen sinds de machtsovername van de Taliban in de zomer van 2021 op een studentenvisum naar Nederland zijn gekomen, is niet bekend. Maar het lijkt erop dat Zahra de enige is.

Zahra wil alleen bij haar voornaam worden genoemd. Haar volledige naam is bij de redactie bekend.

In Kabul studeerde Zahra fotografie. Ze moest nog één jaar, maar kon het niet afmaken. De Taliban sloten vorig jaar december namelijk alle universiteiten voor vrouwen, nadat ze eerder al middelbaar onderwijs voor meisjes hadden verboden. "De universiteit was mijn laatste hoop en die hebben ze van me afgepakt. Het was een van de weinige plekken waar we nog wel mochten komen. Al was het met veel beperkingen, zoals strenge kledingvoorschriften. Ik accepteerde het - als ik maar deel kon uitmaken van de samenleving. Maar de Taliban stuurden ons zonder enige reden naar huis." Op 15 augustus stond Zahra voor de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de situatie van vrouwen in Afghanistan. Ze was toen net een paar dagen in Nederland. Die dag was het precies twee jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan.

Toen de Taliban in de zomer van 2021 de macht grepen, beloofden ze niet terug te zullen keren naar hun streng islamitische schrikbewind tussen 1996 en 2001. Maar van die belofte komt niets terecht. Vrouwen mogen geen onderwijs volgen, parken en sportscholen zijn voor hen verboden terrein, en op straat moeten ze hun gezicht bedekken en worden vergezeld door een mannelijk familielid. Weg uit Afghanistan Na het sluiten van de universiteiten bracht Zahra haar dagen vooral thuis door, zoals veel vrouwen in Afghanistan. Ze besloot op zoek te gaan naar een studiebeurs om in het buitenland verder te studeren. Die vond ze uiteindelijk via de Universiteit Leiden. Maar Afghaanse vrouwen mogen het land niet verlaten zonder mannelijke reisgenoot. Eind vorige maand hielden de Taliban nog zo'n honderd vrouwen tegen die per vliegtuig op een studentenvisum naar Dubai wilden. Bovendien heeft Nederland geen ambassade meer in Afghanistan en dus reisde Zahra over land naar Pakistan om daar bij de ambassade haar studentenvisum op te halen. Het lukte haar uiteindelijk om halverwege augustus via Pakistan en Qatar naar Nederland te komen. Burgerinitiatief Hart voor Afghanistan helpt haar hier op weg en roept Nederlandse onderwijsinstellingen al langer op om Afghaanse studentes naar Nederland te halen. "Voor veel Afghaanse vrouwen is dit het laatste beetje hoop in hun uitzichtloze situatie", zegt medeoprichter Maya Aumaj.

Hoeveel vrouwen uit Afghanistan sinds de machtsovername van de Taliban op 15 augustus 2021 een studievergunning voor Nederland hebben gekregen is onduidelijk. Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het er in de jaren 2021, 2022 en 2023 (t/m juli) ieder jaar "minder dan tien" zijn. Exacte aantallen geeft de IND niet vanwege eventuele herleidbaarheid tot personen. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen of er naast Zahra nog meer vrouwen met een studentenvisum naar Nederland zijn gekomen. De organisatie Hart voor Afghanistan laat weten alleen op de hoogte te zijn van het studentenvisum van Zahra.