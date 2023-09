Italië smacht naar Ferrari-zege, maar: 'We maken een heel moeilijk jaar door'

In het WK voor constructeurs staat Ferrari op een teleurstellende vierde plaats, achter Mercedes en Aston Martin. "Soms waren we na Red Bull het snelste team, maar op veel circuits kwamen we er niet aan te pas", legt teamleider Fred Vasseur de vinger op de zere plek. De magere 2023-oogst spreekt boekdelen: drie podiumplekken voor Charles Leclerc, nul voor Carlos Sainz.

De strijdkleuren van de SF-23 zijn een ode aan de recente Ferrari-zege in de legendarische 24 Uur van Le Mans. Het contrast is groot, want het Formule 1-paradepaard presteert met horten en stoten.

Een eenmalig verfbad met gele accenten, een facelift van de neus, speciale race-overalls en Carlos Sainz op poleposition: Ferrari heeft alles uit de kast gehaald om een feest te maken van de thuisrace in Monza. De start wordt bloedstollend: Max Verstappen in een rode sandwich, met Charles Leclerc op plek drie.

Het effect is te zien op de tribunes. Er zijn grenzen aan de trouw van de tifosi. De Italiaanse grand prix is verre van uitverkocht. Vrijdag en zaterdag wemelde het in de Temple of Speed van de lege plekken.

Mislukt seizoen

Intern heeft Ferrari de conclusie al getrokken: het seizoen is mislukt. De leiding heeft de focus al verlegd naar 2024. Grotendeels is dat te wijten aan de dominantie van Red Bull Racing. Max Verstappen won dit jaar alle races en is - ondanks de Ferrari-pole - favoriet voor de zege op Monza. "Als het gaat om een of twee snelle ronden zijn we goed", legt Sainz uit. "Maar we hebben veel last van bandenslijtage en dat maakt de race moeilijk."

"We gaan uiteraard proberen de tweede plek in het kampioenschap te heroveren", verzekert Vasseur. "Het doel is om aan het eind van het seizoen de Bulls bij te benen, maar dat is geen gemakkelijke klus. We zitten er vaak nog flink achter. In de races verliezen we veel terrein."

Ruim een jaar staat Ferrari al droog, maar het team hoopt op een wonder. "Monza wijkt af van alle andere circuits op de F1-kalender. Het is de snelste baan", schetst Sainz. "Onze auto komt hier goed uit de verf, maar in Zandvoort zaten we niet eens bij de snelste vijf teams. Ons wapen is nogal wispelturig. Moeilijk in balans te krijgen, lastig in bedwang te houden. Vooral op bochtige circuits."