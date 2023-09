Reijnders glundert op Milanees terras na droomtransfer: 'Ze noemen me Power Reijnders'

"Als ik hier om me heen kijk, waar we straks met ons gezin kunnen leven: dat is geweldig. Milaan is een wereldstad, veel goede restaurantjes. En ik speel bij een van de grootste clubs in de wereld", glundert Reijnders, die binnenkort ook vader wordt, op een pleintje in zijn nieuwe thuisstad.

Een basisplaats, negen punten uit drie duels en veel pasta: veel beter had het seizoen bij AC Milan niet kunnen beginnen voor Tijjani Reijnders. De 25-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer zijn droomtransfer, van Alkmaar naar Milaan. Op een terras in de Italiaanse stad vertelt hij over zijn nieuwe leven.

De overstap van Reijnders was opvallend. Hij verdiende zijn transfer naar de buitenlandse topclub na pas één seizoen als basisspeler van AZ. Milan legde 20 miljoen euro voor de middenvelder neer. Twee jaar geleden speelde Reijnders nog voor Jong AZ in de eerste divisie, zo'n zeven jaar geleden zat hij nog achter de kassa bij de Aldi.

Hoe vaak hij zichzelf al in zijn arm heeft geknepen? "In het begin wel een paar keer. Maar het is heel gek: het went heel snel. In het begin was het wel van, jeetje: kijk eens waar we nu spelen en hoe mooi het is."

Basisspeler

De middenvelder uit Zwolle kreeg een warm onthaal in Milaan, vertelt hij. "Er is een team van zeven mensen dat voor alle spelers klaarstaat. Ze helpen bij een huis zoeken en dergelijke. Dat neemt heel veel zorgen weg, waardoor je je kunt focussen op het voetbal. Daarnaast is het team heel fijn geweest. Ze helpen me ook, qua tactiek en het vertalen van Italiaans naar Engels."

Kort nadat Reijnders zijn vijfjarige contract ondertekende, ging hij mee op trainingskamp naar de VS. Na de traditionele ontgroening, waarbij hij een liedje voor de groep moest zingen ("Lazy Song van Bruno Mars"), vond hij al snel zijn draai in de ploeg.

Afgelopen vrijdag speelde hij zijn derde wedstrijd op rij als basisspeler, links op het middenveld. Bij zijn debuut in de Italiaanse competitie was Reijnders ook al meteen belangrijk met een assist. "Als je je kwaliteiten laat zien, dan word je ook serieus genomen."