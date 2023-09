Volleybalsters kijken uit naar troostfinale: 'Als underdog kunnen we vrijuit spelen'

Een troostfinale van een groot toernooi is doorgaans geen wedstrijd waar veel ploegen naar uitkijken. Maar dat geldt niet voor de volleybalsters op het EK.

Als nummer negen van de wereldranglijst haalde Oranje verrassend de laatste vier. De finale bleek een brug te ver, wereldkampioen Servië was met 3-1 te sterk. Toch is de teleurstelling over het mislopen van de finale niet al te groot. Er wordt zelfs uitgekeken naar de strijd om het brons in Brussel, vanmiddag tegen Italië.