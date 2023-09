Indiase maanrover klaar met rondje, wetenschappers analyseren gegevens

"De rover heeft zijn opdracht voltooid en staat nu veilig geparkeerd", aldus de organisatie in een verklaring. De verzamelde data en foto's zijn via de maanlander naar aarde verstuurd. Naar verwachting zouden de onbemande Chandrayaan-3-lander en de rover slechts een maan-dag over de operatie doen, wat gelijkstaat aan ongeveer twee weken op aarde. Het daglicht op de maan komt nu tot een einde. De ruimtevaartorganisatie deelde de afgelopen dagen beelden van de maanmissie:

Het roverwagentje dat India vorige week losliet op de maan, is klaar met zijn rondje op het maanoppervlak. Het wagentje staat nu in slaapstand, laat het Indiase ruimtevaartagentschap ISRO weten. De gegevens die het apparaat heeft verzameld worden door wetenschappers geanalyseerd.

De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO heeft de afgelopen dagen beelden naar buiten gebracht van de rover die op de maan onderzoek doet. De rover is inmiddels klaar met zijn rondje over het maanoppervlak. De resultaten worden nu geanalyseerd. - NOS

"Op dit moment is de batterij volledig opgeladen. Het zonnepaneel is zo gepositioneerd dat het licht ontvangt bij de volgende zonsopkomst op 22 september", zegt ISRO. "De ontvanger staat nog aan en we hopen dat die succesvol ontwaakt voor een nieuwe serie opdrachten."

Niet bekend of er water is gevonden

Het zou kunnen dat de rover niet meer opgestart kan worden omdat het apparaat geen lage temperaturen kan weerstaan. De rover kan tot min 120 graden Celsius aan. Daaronder wordt het kritiek. Volgens een expert is er in India nog geen technologie beschikbaar om elektronische circuits en componenten te fabriceren die zulke kou aankunnen.

Er zijn nog geen resultaten bekend van de zoektocht van de rover naar tekenen van bevroren water op het maanoppervlak. De vondst van water zou toekomstige maanmissies kunnen helpen, als potentiële bron van drinkwater of om raketbrandstof te vervaardigen.

Deze week bevestigde ISRO wel dat er zwavel en andere elementen aanwezig zijn. Met meetapparatuur op de rover zijn onder meer aluminium, ijzer, calcium, chroom, titanium, mangaan, zuurstof en silicium op het oppervlak waargenomen.

Eerste op zuidpool

India is het vierde land ter wereld dat met succes een ruimtevaartuig op de maan heeft laten landen. Dat lukten de VS, China en Rusland eerder ook al meerdere keren. En India is het eerste land dat een maanlander op de zuidpool van de maan wist te zetten. De missie begon anderhalve maand geleden toen de raket werd gelanceerd.

Het was voor India de tweede poging om een maanlander succesvol te laten neerdalen. In 2019 deed het land ook al een poging met de voorganger van de Chandrayaan-3. Die crashte op het maanoppervlak.

Na de succesvolle landing op de maan heeft India de smaak te pakken. Gisteren vertrok voor de eerste keer een Indiase ruimtesonde voor een studie naar de zon. Het doel is om zonnewinden en zonneactiviteit te gaan observeren.

De VS, Rusland (voorheen onderdeel van de Sovjet-Unie) en China wisten meermaals een vaartuig op de maan te laten landen: