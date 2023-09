Wekdienst 3/9: Verstappen racet in Italië • Laatste dag Wereldhavendagen

Goedemorgen! In Monza begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Italië. En in Rotterdam is het de laatste dag van de Wereldhavendagen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Max Verstappen en de andere Formule 1-coureurs beginnen aan de race van de Grand Prix van Italië. Verstappen gaat op het circuit van Monza op jacht naar zijn tiende grand-prixzege op rij.

In Rotterdam is het de laatste dag van de 46e editie van de Wereldhavendagen. Het evenement trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

In de vierde speelronde van de eredivisie speelt Fortuna Sittard tegen Ajax, FC Utrecht tegen Feyenoord, en AZ tegen Vitesse.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Biden bezocht het plaatsje Live Oak, waar hij schade aan huizen bekeek en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen.

De president zou volgens het Witte Huis ook de Republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten, maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen. Hij zei dat dat de hulpverlening zou verstoren, maar wellicht speelt ook mee dat hij in verkiezingstijd niet met een politieke tegenstander wil worden gezien.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Zo'n 70.000 bezoekers van het festival Burning Man in de Verenigde Staten moeten noodgedwongen in hun kampen blijven en zuinig omgaan met hun eten en water als gevolg van zware regenval. Het festival in de Black Rock Desert in de staat Nevada is door langzaam overtrekkende regenbuien veranderd in een waterballet.

Bezoekers van het normaal zo stoffige terrein waden nu door een dikke slijmerige laag modder waar voertuigen moeilijk doorheen kunnen rijden.