Stuw bij Grave hersteld, waterpeil zal 'langzaam stijgen'

De stuw in de Maas bij het Brabantse Grave is gemaakt, meldt Rijkswaterstaat. Er stroomt geen water meer uit het stuwpand.

De stuw ging vrijdagochtend stuk bij werkzaamheden en sindsdien stroomde water hard weg uit de Maas. De organisatie verwacht dat de waterstand tussen Sambeek en Grave langzaam weer zal stijgen. Naar verwachting kan de scheepvaart, die stilligt sinds vrijdagochtend, de komende middag weer worden hervat.

Twee jukken van de stuw konden door de misgelopen werkzaamheden niet op hun plaats worden gezet. Dat zijn een soort palen waar de schuiven van de stuw tussen hangen. Hierdoor konden de schuiven ook niet dicht.

Door de problemen was de Maas tussen Sambeek en Grave, op de grens van Noord-Brabant en Gelderland, sinds vrijdagochtend gestremd. Het waterpeil zakte daar snel. Woonbootbewoners vreesden dat hun boten aan de oever droog kwamen te liggen.

Schip tegen de stuw gebotst

Rijkswaterstaat was even bang dat het scenario van 2016 zich zou herhalen. Toen waren er grote problemen op de Maas, nadat een schip tegen een stuw was gebotst. Het duurde weken voordat het nabijgelegen Maas-Waalkanaal weer bevaarbaar was.

Tientallen bedrijven langs de Maas kregen te maken met miljoenen euro's extra kosten vanwege de stremming.