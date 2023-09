Bij een schietincident in een café in Rotterdam is een man zwaargewond geraakt. De politie meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

Er zijn zes verdachten aangehouden. Vier van hen werden in het café in de wijk Feijenoord opgepakt, de andere twee zaten in een auto toen ze werden gearresteerd.

Een van de verdachten in het café is lichtgewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.