Gedenkteken voor Elizabeth aangekondigd: 'Eerbetoon aan dienstbaar leven'

Groot-Brittannië werkt aan een gedenkteken voor de vorig jaar overleden koningin Elizabeth. Het nieuw opgerichte Queen Elizabeth Memorial Committee gaat experts en gewone burgers om suggesties vragen, zodat bij haar honderdste geboortedag in 2026 een voorstel gepresenteerd kan worden.

Details voor het gedenkteken moeten nog worden uitgewerkt. Zo is nog niet bekend waar het zal komen of hoe het eruit gaat zien. Ook de kosten zijn nog niet duidelijk. Een deel van het geld zal van de overheid komen, of er ook voor andere opties wordt gekozen zal afhangen van de plannen. Besluiten over het gedenkteken zullen worden genomen in overleg met de regering en koning Charles.

De commissie zegt nu eerst Elizabeths lange regeerperiode en de doelen die ze steunde te willen bestuderen. Het publiek in heel het land wordt opgeroepen daaraan bij te dragen. Het is de bedoeling dat er ook een educatieprogramma komt over Elizabeths prestaties, "zodat iedereen in het Verenigd Koninkrijk een eerbetoon kan brengen aan koningin Elizabeths dienstbare leven".

Unieke uitdaging

"Het zal een unieke uitdaging worden om de enorme bijdrages die ze leverde aan het land gedurende haar lange regeerperiode vast te leggen voor toekomstige generaties", zegt nieuwe voorzitter van het comité, Elizabeths oud-privé-secretaris Robin Janvrin. Hij noemt het een eer om deze taak op zich te nemen.

Zelf onthulde Elizabeth in 1955 een standbeeld op The Mall van haar drie jaar eerder overleden vader, koning George. In 2009 kwam daar een standbeeld van haar moeder Elizabeth bij. Het beroemdste koninklijke gedenkteken in London is waarschijnlijk het Victoria Memorial, pal voor Buckingham Palace.

Elizabeth overleed vorig jaar op 8 september op 96-jarige leeftijd. Ze had toen 70 jaar op de troon gezeten, waarmee ze het record van Victoria met ruim zeven jaar overtrof.