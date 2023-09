Gouverneur DeSantis laat verstek gaan bij bezoek Biden aan Florida

De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Hoewel het Witte Huis eerder had gemeld dat hij daarbij ook de Republikeinse gouverneur DeSantis zou ontmoeten, weigerde die te komen.

"Zo snel nadat deze landelijke gemeenschappen zijn getroffen zou de veiligheidsoperatie de hulpverlening hinderen", liet het kantoor van de gouverneur in een persbericht weten. Volgens DeSantis moet de nadruk eerst liggen op het helpen van slachtoffers, het vrijmaken van wegen en het herstellen van de stroom.

Wat ongetwijfeld ook zal meespelen is het feit dat DeSantis hoopt volgend jaar de Republikeinse kandidaat te worden bij de presidentsverkiezingen. Hij zou het dan opnemen tegen zittend president Biden. Hoewel Donald Trump de meeste kans maakt in de voorverkiezingen, is DeSantis een van zijn weinige rivalen die boven de rest van het veld uitsteekt.

Een al te vriendelijke ontvangst van een politieke tegenstander leverde de Republikein Chris Christie in 2012 veel kritiek op van partijgenoten: toen hij in verkiezingstijd president Obama ontving nadat zijn staat New Jersey was geraakt door orkaan Sandy, werd dat gezien als een kans voor de Democraat om zich presidentieel en onpartijdig op te stellen.

Gesproken met hulpverleners

Biden wilde tijdens zijn bezoek niet veel woorden vuilmaken aan de afwezigheid van DeSantis. Gevraagd of hij nog een boodschap voor de gouverneur had, antwoordde Biden alleen: "We zullen ons goed ontfermen over Florida".

In de staat bezocht Biden het plaatsje Live Oak, waar hij schade aan huizen bekeek en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen. Bij het bezoek kreeg de president wel gezelschap van de Republikeinse senator Scott van de staat.

Het hoofd van de federale rampenbestrijding FEMA zei tegen de meegereisde pers dat het bezoek van de president geen hinder veroorzaakte in het gebied. De wegen waren al vrijgemaakt en het herstellen van de elektriciteit kon gewoon doorgaan.

Orkaan Idalia kwam afgelopen woensdag aan land in Florida, wat tot veel schade door windstoten en overstromingen leidde. Zeker drie mensen kwamen om het leven, honderdduizenden kwamen zonder stroom te zitten.