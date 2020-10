Over Mijn Lijk wint Gouden Televizier-Ring

BNNVARA-programma Over Mijn Lijk heeft de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Tijdens de live-uitzending vanuit Carré kon er online worden gestemd. Het programma won met 63 procent van de stemmen. Andere kanshebbers waren Beste Zangers (AVROTROS) en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (AVROTROS).

In Over Mijn Lijk volgt Tim Hofman vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Bij de uitreiking was ook deelnemer Alex de Lange aanwezig, die een hersentumor heeft en als enige uit dit seizoen niet is overleden. Samen met zijn vrouw zat hij in Carré.

In zijn speech citeerde presentator Tim Hofman verschillende deelnemers aan het programma: