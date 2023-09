Onderhandelaar Bill Richardson, 'staatssecretaris van Boeven', overleden

De Amerikaanse topdiplomaat en politicus Bill Richardson is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij had als minister, ambassadeur, gouverneur en Congreslid een lange carrière in publieke dienst, maar was wereldwijd vooral bekend als bemiddelaar met vijandige regimes over vrijlating van Amerikaanse burgers. "Officieus staatssecretaris van Boeven" was de titel die hijzelf eens aan die functie gaf.

Richardson, zoon van een Amerikaanse vader en een Mexicaanse moeder, kwam in 1982 als Democratisch Congreslid in het Huis van Afgevaardigden. Hij werd door president Clinton benoemd als Amerikaans VN-ambassadeur en later minister van Energie. Later werd hij twee keer gekozen als gouverneur van de staat New Mexico.

Hij overleed thuis in zijn slaap.

Erin gerold

Richardson rolde toevallig in zijn rol als Amerika's favoriete onderhandelaar met schurkenstaten. Tijdens een bezoek als Congreslid aan Noord-Korea om een kernverdrag te bespreken kreeg hij te horen dat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. Een inzittende was omgekomen, de ander opgepakt.

Het lukte Richardson om terug te keren met het lichaam van de omgekomen piloot, zijn collega werd na dertien dagen ook vrijgelaten.

Daarna werd Richardson vaker gevraagd om te onderhandelen met het regime in Pyongyang, bijvoorbeeld over een landgenoot die zwemmend een grensrivier was overgestoken. Ook haalde hij succesvol lichamen terug van Amerikaanse militairen die in de Koreaanse Oorlog waren gesneuveld.

Saddam, Castro en Poetin

Ook in andere stekelige situaties werd Richardson ingevlogen, zoals toen Saddam Hussein in 1995 twee Amerikanen vastzette die per ongeluk de grens met Irak waren overgestoken. Ook bezocht hij Fidel Castro om succesvol te praten over de vrijlating van drie dissidenten.

Richardson reisde daarbij soms op eigen titel, al wisten zijn gesprekspartners altijd dat hij het vertrouwen van Washington genoot. Recentelijk nog probeerde hij te bemiddelen over de vrijlating van de Amerikaanse basketbalspeler Brittney Griner, die in het Rusland van Poetin was opgepakt.

'Geen gezichtsverlies'

"Je moet ze respecteren. Je moet weten waar ze op uit zijn", zei hij ooit over zijn onderhandelingstactiek. "De andere kant moet geen gezichtsverlies lijden en er ook iets uit halen, al is het slechts de lof dat ze een humanitaire daad doen."

"Er was niemand met wie Richardson niet wilde spreken als dat kon betekenen dat iemand zijn vrijheid zou terugkrijgen", reageert het Richardson Center for Global Engagement op de dood van de oprichter. "De wereld heeft een voorvechter verloren voor iedereen die onrechtvaardig vastzit in het buitenland."