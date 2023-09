Lazio toont eindelijk Champions League-vorm met counterzege op Napoli

Voor het eerst dit seizoen heeft Lazio Champions League-vorm getoond. De tegenstander van Feyenoord in groep E counterde zich op bezoek bij titelverdediger Napoli naar een 1-2 zege. Het zijn pas de eerste punten van dit Serie A-seizoen voor de ploeg uit Rome.

Lazio had het lange tijd moeilijk in Stadio Diego Armando Maradona, maar kwam wel op voorsprong. Luis Alberto werd helemaal vrijgelaten in het vijfmetergebied en scoorde met een fraai hakje. Het was slechts een van de twee doelpogingen van Lazio in de eerste helft.

Voor de rest was het Napoli dat de klok sloeg. De thuisploeg ondernam voor rust dertien doelpogingen, maar alleen middenvelder Piotr Zielinski schoot - van richting veranderd - raak: 1-1.