Twee voetgangers doodgereden in Rotterdam, bestuurder gevlucht

In Rotterdam zijn bij een ongeluk twee voetgangers omgekomen. Dat gebeurde op de Boerengatbrug in de Maasboulevard.

De bestuurder van een betrokken auto is weggereden na het ongeluk, meldt de politie. De auto werd later enkele honderden meters verderop teruggevonden met een beschadigde voorruit. De bestuurder is nog altijd spoorloos.

De slachtoffers zijn ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk en roept getuigen op zich te melden.