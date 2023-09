In Rotterdam zijn bij een ongeluk twee doden gevallen. Dat gebeurde op de Boerengatbrug in de Maasboulevard. De bestuurder van een betrokken auto is weggereden na het ongeluk, meldt de politie.

De slachtoffers zijn ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Ook is het niet bekend of ze voetgangers, fietsers of andere weggebruikers waren.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk en roept getuigen op zich te melden.