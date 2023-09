PSV na Europese euforie aan kop eredivisie: simpele zege bij RKC

Drie dagen na het gelukzalige gevoel van de plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League was het voor PSV zaak om in het Mandemakers-stadion in Waalwijk geen averij op te lopen in de eredivisie. Ondanks een moeizame eerste helft bij het puntloze RKC slaagde PSV in die opdracht: 0-4.

PSV trad in Waalwijk aan met Johan Bakayoko, die een langer verblijf in Eindhoven verkoos boven een overgang naar de Premier League, en zonder de op de laatste dag van de transfermarkt vertrokken Ibrahim Sangaré. PSV-coach Peter Bosz loste dat gemis van de Ivoriaan tegen RKC op met Guus Til.

Slordig

Jerdy Schouten behield zijn verrassende positie centraal in de verdediging, dit keer naast de tegen Rangers nog gepasseerde André Ramalho. Het was behoorlijk wennen in de nieuwe samenstelling of misschien zat het feestje van woensdag nog in de benen. PSV was slordig, veel te slordig, tot ergernis van Bosz langs de lijn.