Alcaraz verliest voor het eerst set, maar bereikt wel vierde ronde US Open

In de derde ronde van de US Open is Carlos Alcaraz voor het eerst tegen setverlies aangelopen. De titelverdediger bereikte ten koste van Daniel Evans wel de laatste zestien: 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.

Voor zijn doen speelde Alcaraz slordig. Af en toe oogde hij gefrustreerd, zeker in de laatste twee sets. Toen hij in de derde set bij 3-4 op een break achterstand kwam, mopperde de jonge Spanjaard stevig op zichzelf. Er kwamen in het vervolg kansen om de achterstand recht te zetten, maar tot zijn eigen onvrede liet Alcaraz die mogelijkheden onbenut.

Ook in de vierde set moest Alcaraz veelvuldig knokken voor de punten. De 33-jarige Evans (ATP-28) ging tot het uiterste, maar moest bij 3-2 toch een break toestaan. Tot ongeloof van de Brit viel een knappe forehand van Alcaraz op breakpoint nog precies op de achterkant van de baseline.