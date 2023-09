Bayern dankt Tel voor late goals, Frimpong wijst Leverkusen de weg

Bayern München heeft ook zijn derde wedstrijd van het Bundesligaseizoen in winst omgezet. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach boekte de titelverdediger een moeizame 2-1 zege. Pas vlak voor tijd maakte invaller Mathys Tel het winnende doelpunt.

De thuisploeg kende op het Borussia-Park een sterke eerste helft. Marvin Friedrich had al met een kopbal de lat geraakt, alvorens Ko Itakura slim en precies de bal in de verre hoek kopte. Bayern stelde daar voor de rust slechts een schot van Leroy Sané op de lat tegenover.

In de tweede helft werd de druk van de bezoekers flink opgevoerd. Sané scoorde dit keer wel, maar inzetten van Leon Goretzka en Serge Gnabry werden van de lijn gehaald. In de slotfase brak Borussia eindelijk. Tel stond net zes minuten in het veld toen hij uit een hoekschop van Joshua Kimmich raak kopte.