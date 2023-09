Eagles vermaken publiek met verdiende zege op sc Heerenveen

Na twintig minuten werd een ingestudeerde hoekschop van Go Ahead Eagles perfect uitgevoerd. De bal werd teruggelegd op Eagles-captain Bas Kuipers, die op de rand van het strafschopgebied klaarstond om de bal binnen te schuiven. Daardoor was keeper Andries Noppert, die vrijdag zijn contract verlengde bij sc Heerenveen, geklopt: 1-0.

De Eagles, die in de eerste twee duels drie punten hadden verzameld, hadden de bal al na amper twee minuten in het Friese net liggen. Een van de twee Edvardsens van de thuisploeg, Victor, schoot de bal al bij de eerste kans raak. Alleen zette de VAR een streep door zijn doelpunt, omdat de Zweed met een schouder buitenspel stond. Maar bij de pakken neer zitten, deed de thuisploeg niet.

Feest in de Adelaarshorst zaterdagavond, want Go Ahead Eagles heeft thuis met 3-2 gewonnen van sc Heerenveen. Door de dikverdiende zege heeft de ploeg uit Deventer nu evenveel punten als de Friese ploeg (6). Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de deze week overleden oud-doelman Jan Jongbloed.

Twee minuten later had ook de tweede treffer al in het net kunnen liggen, maar Victor Edvardsen kon een individuele actie van Willum Willumsson niet bekronen met een treffer.

De thuisploeg bleef overduidelijk de betere en het was wachten op de 2-0. Die kwam er nog voor de rust. Oliver Edvardsen speelde zichzelf met een fraaie actie helemaal vrij, maar werd vervolgens gevloerd door Heerenveen-back Hussein Ali. Scheidsrechter Van der Laan wees resoluut naar de stip en Philippe Rommens schoot de bal hard door het midden. Het was zijn derde goal in drie wedstrijden.

Harde tackle bestraft met rood

Heerenveen kwam wel terug in de wedstrijd, maar eigenlijk lag dat meer aan Eagles-doelman Jeffrey de Lange. De keeper kwam zijn doel uit voor het vangen van een voorzet, maar kwam daarbij in botsing met Heerenveen-spits Nicolaescu. De Lange liet de bal los en Charlie Webster tikte de bal in een open doel. Protesten ten spijt werd het doelpunt toegekend: 2-1.

De Friezen hadden daardoor nog enigszins hoop op een goede afloop van de wedstrijd in Deventer, maar die hoop werd al snel de grond in geboord door doelpuntenmaker Webster. Een veel te onbesuisde actie op de enkels van Evert Linthorst leverde hem een rode kaart op, zo kon Heerenveen door met tien man.