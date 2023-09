Schilderijen en barometer gestolen uit voormalig stadhuis Medemblik

In Medemblik is ingebroken in het voormalige stadhuis van de gemeente. Uit het historische pand zijn zeker vijf schilderijen, een barometer en een kroonluchter gestolen.

"Ik ben er kapot van", zegt wethouder Jeroen Broeders tegen NH Nieuws. Het gebouw is geen eigendom meer van de gemeente, maar de kunstcollectie die er wordt tentoongesteld wel.

Bij de inbraak zijn volgens Broeders "geen bijzonder waardevolle" schilderen ontvreemd. Maar de historische waarde voor Medemblik is heel erg groot, zegt hij. Het gaat onder meer om portretten die gemaakt zijn van Willem van Oranje en de Friese koning Radboud.

Er wordt nog onderzocht of er meer kunstwerken zijn verdwenen. De inbraak werd gisteren ontdekt door de huidige eigenaar van het gebouw. Omwonenden die mogelijk iets hebben gemerkt van de inbraak kunnen contact opnemen met de politie.