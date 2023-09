Bellingham scoort ook in zijn vierde duel voor Real, dat in blessuretijd wint van Getafe

Jude Bellingham blijkt tot nu toe een gouden greep voor Real Madrid. De 20-jarige Engelsman, die deze zomer voor 103 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, maakte thuis tegen Getafe in blessuretijd het winnende doelpunt: 2-1. Het was zijn vijfde goal in zijn eerste vier competitiewedstrijden voor de Koninklijke.

Soria hield Getafe daarna opnieuw op de been met een geweldige redding op een schot van Toni Kroos. De keeper kreeg ook hulp van paal en lat. In blessuretijd capituleerde de Spaanse doelman toch. Na een schot van Lucas Vázquez liet hij de bal los en scoorde Bellingham heel koeltjes met links.

In rijtje met Pepillo en Ronaldo

Slechts twee andere spelers maakten in de rijke historie van Real ook minimaal minimaal één goal in elk van hun eerste vier wedstrijden in La Liga. Pepillo (scoorde in elk van zijn eerste vijf Real-duels in 1959/60) en Cristiano Ronaldo (scoorde in elk van zijn eerste vier Real-duels in 2009/10).

Met vier overwinningen in vier wedstrijden is Real dit seizoen de enige club zonder puntenverlies in La Liga. Girona FC (thuis tegen Las Palmas), Atlético Madrid (thuis tegen Sevilla) en regerend kampioen FC Barcelona (uit tegen Osasuna) kunnen zondag op twee punten komen.