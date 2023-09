PEC Zwolle in chaotische blessuretijd langs moedig Almere City

Almere City is ook na vier speelronden nog zonder punten in de eredivisie. PEC Zwolle won met 2-1 in de polder na een chaotische blessuretijd met daarin twee goals, een rode kaart en een tijdelijke staking. Davy van den Berg schoot PEC, na aanname op de borst, met een prachtige volley al heel snel op voorsprong. Het hoogtepunt van de wedstrijd, moet de 23-jarige middenvelder lang gedacht hebben.

Davy van den Berg viert zijn schitterende 1-0 - ANP

De wedstrijd kabbelde namelijk voort. PEC had de controle en testte Almere-keeper Nordin Bakker af en toe. Van den Berg probeerde een tweede kunststukje af te leveren, maar zijn dropkick scheerde over de lat. De grootste kans was voor Ferdy Druijff, die echter niet langs Bakker kwam. Moedig Almere Na de pauze gooide trainer Alex Pastoor het roer om. Zijn Almere City ging verder met drie verdedigers, zette druk en zocht moedig de aanval in de hoop op z'n minst een punt te pakken. Dat zou het eerste ooit in de eredivisie betekenen. Almere dacht een penalty te krijgen na hands van PEC-verdediger Anselmo Garcia MacNulty. Maar op advies van de VAR kwam arbiter Marc Nagtegaal terug van zijn beslissing.

Scheidsrechter Nagtegaal oordeelt toch: geen penalty - ANP