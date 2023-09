Volleyballers winnen derde pouleduel op EK met drie keer 25-22 van Tsjechië

In de derde set leek Tsjechië te beseffen dat er nog een kans was om de wedstrijd te keren. De Tsjechen startten goed en pakten zelfs een voorsprong van vier punten. Maar Oranje draaide dat weer helemaal om, mede door goede services van Bennie Tuinstra.

De tweede set zag het er iets beter uit, maar ging het ook niet van harte voor Oranje. De set werd met dezelfde cijfers als in de eerste set op karakter binnengesleept.

De Nederlandse volleyballers hebben de derde wedstrijd op het EK overtuigend weten te winnen. Tegen Tsjechië werd het 3-0: 25-22, 25-22 en nog eens 25-22. Door de tweede winst op dit EK staat Oranje nu op de tweede plaats in de poule. Er zijn nog twee groepswedstrijden te spelen.

Nimir Abdelaziz sloeg in de wedstrijd al 19 punten bij elkaar en besliste de wedstrijd uiteindelijk met een ace. Daardoor komt Nederland op de tweede plaats in de poule, achter Polen.

Stroef begin

Nederland startte het EK ook al stroef. Tegen volleybaldwerg Montenegro werd weliswaar met 3-0 gewonnen, maar de Nederlanders hadden het vooral lastig met zichzelf. Daarna werd vrijdag met 3-1 verloren van Polen, maar dat was geen straf tegen de winnaar van de Nations League.

De 'lange mannen' wonnen voor het laatst EK-goud in 1997. Op dit EK wil Nederland een goed figuur slaan nu het vizier gericht is op olympische deelname in Parijs.

De volgende wedstrijd van Oranje is op 4 september, dan staat Denemarken op het programma. Een dag later volgt de afsluiter in de poule, tegen Noord-Macedonië. De eerste vier landen uit de poule gaan door naar de volgende ronde.