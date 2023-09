'Alles gaat goed': de omgekeerde realiteit van Russische media in bezet Oekraïne

"De schappen zijn gevuld, je kunt hier alles krijgen!" Presentatrice Miroslawa loopt door een supermarkt in de regio Zaporizja. In het lokale journaal laat ze zien dat de winkel tiptop in orde is. Het jonge meisje is een van de sterren van ZaTV, een onlangs gelanceerd pro-Russisch tv-kanaal in bezet Zuid-Oekraïne.

Na de verovering van het zuiden van Oekraïne hebben de Russen in een mum van tijd pro-Kremlin-zenders uit de grond gestampt. Naast ZaTV zijn dat de zenders TavriaTV (regio Cherson) en Marioepol24. De propagandakanalen geven een uniek inkijkje in het leven in de bezette regio's, waar ondanks het Oekraïense tegenoffensief hard wordt gewerkt aan 'russificatie'.

De propagandakanalen zijn een belangrijk wapen in de Russische oorlog in Oekraïne, vertelt media-onderzoeker Roman Osadtsjoek van denktank Atlantic Council. "Informatie is de olie van deze tijd. Hoewel, het is misschien nog wel waardevoller." De propaganda heeft een duidelijk doel: de bevolking liefde voor Rusland bijbrengen en Oekraïne in een kwaad daglicht zetten.

In veel van de programma's staat de eenwording met Rusland centraal. Alles is én wordt beter onder de Russische heerschappij, zo luidt de boodschap. De toon in de programma's is ongeloofwaardig positief. Zo worden complete nieuwsitems gewijd aan het simpele feit dat de apotheek naar behoren functioneert.

Omgekeerde realiteit

Tegelijk wordt Oekraïne voortdurend zwartgemaakt. Er wordt consequent gesproken over het "regime in Kiev" en de "Oekrofascisten" In één reportage worden - volgens de propagandisten - nazi-boeken ontdekt in een voorheen Oekraïense bibliotheek, als bewijs dat de Zelensky-regering niet zou deugen. En in de serie Zona Okkoepatsi wordt wekelijks verteld hoe zwaar het leven is in de stad Cherson, sinds die weer in Oekraïense handen is.