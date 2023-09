Sainz tempert Ferrari-feest op Monza: 'Verwacht dat Verstappen zondag sneller is'

"Morgen wordt het heel moeilijk. We zijn erg goed in één ronde, maar een hele race is een ander verhaal", zei Sainz op de persconfentie na de kwalificatie. "Onze banden slijten sneller dan bij Red Bull, dat zien we het hele jaar al.

De verrassende pole voor Sainz is een spaarzaam hoogtepunt in een moeizaam seizoen voor het eens zo oppermachtige Ferrari. Maar verwacht vooral niet dat hij zondag over 53 rondes Verstappen partij kan bieden, zo temperde Sainz zelf de vreugde.

Een vreugdegolf daverde over de tribunes op Monza. De poleposition van Ferrari-coureur Carlos Sainz, die de schier onverslaanbare Max Verstappen 0,013 van een seconde voorbleef in de kwalificatie , leidde tot dolle taferelen bij de duizenden in het rood geklede 'tifosi'.

De Limburger was zeker niet geschrokken dat hij geklopt werd door Sainz. "Ik ben niet zo verbaasd dat Ferrari vandaag zo snel was. Daar is niets schokkends aan. Morgen ziet het er goed uit voor ons."

"We gaan nog niet helemaal lekker, maar ik mag na zoveel vlekkeloze weekends op rij niet klagen", zei Verstappen. "En ik heb wel vertrouwen in de race. Dan zijn we doorgaans nog iets beter dan zaterdag. Dat bewijzen we het hele jaar al."

Verstappen is al maandenlang ongenaakbaar in de Formule 1. De Red Bull-coureur won de laatste negen races op rij, vaak met grote voorsprong. Bij een nieuwe zege in Monza rijdt hij een record van Sebastian Vettel uit de boeken. De Duitser won in 2013 ook negen races achter elkaar.

Als de voortekenen niet bedriegen, dan heeft Ferrari met de pole van Sainz het hoogtepunt van het weekend al te pakken. Het is de eerste keer dit seizoen en de vierde maal in zijn loopbaan dat de 29-jarige Spanjaard de beste was in de kwalificatie.

Wisselvallig

En daar genoot hij behoorlijk van, mede door de vreugde-explosie bij de Ferrari-fans. "Het is moeilijk in woorden te vatten. Het is een geweldig weekend. Dit was een van mijn beste rondjes ooit, in ieder geval de meest speciale en waardevolle", zei Sainz, die in de tweede en derde training ook al de snelste was.

Vorige week in Zandvoort verliep het weekend nog beroerd voor de 'steigerende paarden'. Charles Leclerc viel uit en Sainz werd anoniem vijfde. "De auto voelt heel anders dan vorig weekend", vertelde Sainz. "Zo gaat het al het hele jaar, we zijn erg wisselvallig. Bij vlagen zijn we erg competitief. Vandaag was echt genieten."