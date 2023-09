City mede dankzij Aké naar vierde zege, Danjuma bezorgt Everton eerste punt

Manchester City is al vroeg op stoom in het Premier League-seizoen. De regerend kampioen boekte thuis tegen Fulham als enige club in de competitie de vierde zege in vier wedstrijden. Nathan Aké droeg met een doelpunt bij aan de 5-1 overwinning.

In het saaie eerste halfuur leek Manchester City nog niet wakker, maar op aangeven van Erling Haaland brak Julián Álvarez de ban. Een minuut later was het alweer gelijk door Tim Ream, die van dichtbij binnentikte.

Nathan Aké kopte City ver in blessuretijd van de eerste helft uit een hoekschop van Phil Foden op 2-1. Fulham protesteerde hevig tegen de goal, omdat Manuel Akanji zich in buitenspelpositie bevond, maar scheidsrechter Michael Oliver oordeelde dat de City-verdediger het zicht van doelman Bernd Leno niet had belemmerd.