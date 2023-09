Bredewold valt, maar wint Classic Lorient Agglomération in massasprint

In de heuvels van Bretagne heeft Mischa Bredewold zaterdag de Classic Lorient Agglomération (World Tour), voorheen de GP Plouay, op haar naam geschreven. De Amersfoortse renster van succesploeg SD Worx wist ondanks een valpartij eerder in de etappe iedereen te verslaan in de sprint.

De 160-kilometer lange koers rond Plouay werd lange tijd gemaakt door de Noorse wielrenster Susanne Andersen. Zij trok in de aanval met Karolina Kumiega (UAE Team ADQ) en Franziska Brausse (Cerazitit-CNT). Nadat zij een aantal minuten hadden verzameld, haakten de twee medevluchters van Andersen af. De Noorse mocht alleen door.

Terwijl het peloton jacht maakte, ging Bredewold nog onderuit. Zij kon daarna zonder grote problemen doorfietsen en zag vervolgens dat op tien kilometer van de streep het avontuur voor de Noorse Andersen erop zat.

Bredewold klasse apart

Wat volgde was voor het peloton een rommelige slotfase. Tal van grote namen probeerden nog weg te springen, maar niemand kreeg echt de ruimte.

Jumbo-Visma probeerde de massasprint voor te bereiden voor Karlijn Swinkels, maar zij bleek niet sterk genoeg. Bredewold was wel een klasse apart en was de beste sprintster van het uitgedunde peloton.

Het was de eerste World Tour-zege voor de 23-jarige Bredewold dit jaar. Eerder dit seizoen won ze al wel de Volta Limburg Classic en twee etappes in de Thüringen Ladies Tour.