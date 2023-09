Jumbo-Visma grijpt macht in Vuelta: ritzege voor Roglic, Kuss pakt rode trui

Jumbo-Visma heeft met Sepp Kuss de macht gegrepen in de Vuelta. In de zware achtste etappe veroverde de Amerikaan de rode trui, mede dankzij beulswerk van de ploeg in aanloop naar de steile slotklim. De ritzege ging naar Primoz Roglic, die zijn concurrent Remco Evenepoel versloeg in de sprint heuvelop. Kuss, die als helper van Roglic en Jonas Vingegaard aan zijn derde grote ronde van het jaar bezig is, kon op de loeisteile slotklim naar Xorret de Catí het tempo van de klassementsfavorieten nét volgen. In tegenstelling tot Lenny Martinez, die zijn rode leiderstrui kwijtraakte. De jonge Fransman kwam op 1.08 van Kuss binnen.

Afbeelding ter illustratie - AFP

Kuss begon met een achterstand van slechts 8 tellen op klassementsleider Martinez aan de etappe, dus Jumbo-Visma wist dat er kansen lagen in de rit door het zware, heuvelachtige Spaanse binnenland. De etappe van 165 kilometer telde vijf gecategoriseerde beklimmingen. Vooral op de laatste, een korte maar pittige muur met stukken boven de 20%, werd vuurwerk verwacht tussen de klassementsrenners. Mollema en Van den Berg Voor de rittenkapers nodigde de zware, heuvelachtige aanloop naar de steile muur uit tot aanvallen. Ook Bauke Mollema had zijn zinnen gezet op een vroege vlucht. Na een flinke strijd belandde hij in een eerste kopgroep van dertig man, samen met landgenoot Julius van den Berg (EF Education EasyPost). Op de derde klim, de Puerto de Benifallim (tweede categorie), kon het Nederlandse duo echter niet mee met de beste klimmers uit de groep.

Bauke Mollema probeerde het in de vroege vlucht - Getty Images

In de aanloop naar de slotklim bleven Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Andreas Kron (Lotto-Dstny), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) en Spaans kampioen Oier Lazkano (Movistar) over uit de kopgroep. Nederlandse drietrapsraket Ondertussen maakte Jumbo-Visma de koers hard in het peloton; onder aanvoering van een sleurende Robert Gesink hield de Nederlandse favorietenploeg de koplopers binnen schootsafstand. Toen de 37-jarige helper van kopmannen Roglic en Vingegaard zich leeg had gereden, namen Dylan van Baarle en Wilco Kelderman over. Dankzij het beulswerk van de Nederlandse drietrapsraket begonnen de koplopers met slechts een half minuutje voorsprong aan de beklimming van Xorret de Catí.

Robert Gesink sleurt op kop van het peloton - NOS

Toen Jumbo-helpers Jan Tratnik en Attila Valter het tempo verder opvoerden op de slotklim, moest Martinez de groep met klassementsrenners laten gaan. Louis Vervaeke nam over met kopman Remco Evenepoel in zijn wiel, waarna ook de laatste vroege vluchters werden bijgehaald. Op vijf kilometer van de streep plaatste Kuss een aanval. Evenepoel liet de Amerikaan begaan, met Kuss' ploeggenoten Roglic en Vingegaard in zijn wiel. Ook UAE-renners Juan Ayuso, Marc Soler en Joao Almeida en Enric Mas van Movistar hingen er nog aan. De Belg bleef zijn eigen tempo rijden en dichtte het gat ruim voor de top van de steile slotklim, met al zijn concurrenten in zijn wiel. Kuss had het in de laatste meters zwaar, maar wist de schade te beperken tot een paar meter. Roglic meest explosief In afdaling naar finish wisten de klassementsrenners elkaar niet meer te lossen. Roglic bleek opnieuw het meest explosief in het sprintje bergop. Evenepoel moest genoegen nemen met de tweede plaats, Ayuso sprintte naar de derde plek. Wout Poels was de beste Nederlander op de negende plaats. Hij kwam op 34 seconden van Roglic binnen en handhaafde zich op de vierde plaats in het klassement.