Sainz klopt Verstappen in kwalificatie op Monza met miniem verschil

Met miniem verschil heeft Carlos Sainz in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië Max Verstappen verslagen. De Spanjaard van Ferrari was 0,013 van een seconde sneller dan de WK-leider en pakt voor het eerst dit seizoen poleposition.

Verstappen, die in Q1 en Q2 nog wel de snelste tijd neerzette, begon het laatste deel van de kwalificatie met een klein foutje. In zijn eerste snelle ronde verslikte hij zich in een bocht en reed hij met twee wielen kort door de grindbak. Dat kostte hem enkele tienden. Hij noteerde de derde tijd achter de twee Ferrari's.

In zijn tweede snelle ronde verbeterde Verstappen zich en noteerde de snelste tijd. Maar kort daarna dook Sainz net onder die tijd.

Geen gridstraf

De vreugde bij Ferrari was aanvankelijk nog ingetogen. Want in het begin van de kwalificatie reden zowel Charles Leclerc als Sainz tijdens een opwarmronde een tragere rondetijd dan toegestaan. De FIA kondigde aan een onderzoek in te stellen, de twee coureurs van Ferrari moesten vrezen voor een gridstraf.

Maar al snel na het einde van de kwalificatie volgde het bericht dat er geen straf zou volgen. Sainz behield zijn pole en Leclerc mag zondag van de derde plek aan de thuisrace van Ferrari beginnen.