Oranje-international Wijnaldum kiest ook voor transfer naar Saudi-Arabië

Oranje-international Georginio Wijnaldum is de volgende voetballer die naar Saudi-Arabië vertrekt. De 32-jarige middenvelder tekent volgens lokale media bij Al Ettifaq, dat naar verluidt 10 miljoen euro betaalt aan Paris Saint-Germain.

Bij het door Steven Gerrard gecoachte Al Ettifaq treft hij met Jordan Henderson een oud-teamgenoot van Liverpool.

Wijnaldum stond sinds 2021 onder contract bij PSG, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan AS Roma. In Rome kwam Wijnaldum lange tijd niet in actie vanwege een beenbreuk. Hij speelde voor de Romeinen in totaal 14 Serie A-duels (2 goals), waarvan 13 dit kalenderjaar.

Plek in Oranje?

Na zijn huurperiode in Italië keerde Wijnaldum terug naar Frankrijk en vroeg hij al gauw om ontbinding van zijn contract, omdat hij voorzag dat hij weinig zou gaan spelen. PSG werkte daar niet aan mee en mikte op een transfersom.

Speeltijd is voor de 90-voudig international van belang met het oog op het EK van volgend jaar. In Saudi-Arabië zal Wijnaldum hoogstwaarschijnlijk wel aan spelen toekomen, maar of bondscoach Ronald Koeman zijn blik zo ver oostwaarts richt, is de vraag. Wijnaldum maakt geen deel uit van de selectie voor de komende twee EK-kwalificatieduels.