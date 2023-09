Jetten (D66): nieuwe generatie politici moet vertrouwen kiezer terugwinnen

D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers, minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook omarmt de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem. Dat zei de nieuwe partijleider Rob Jetten op een partijbijeenkomst in Zwolle, waar hij formeel het lijsttrekkerschap voor de komende verkiezingen aanvaardde.

De 36-jarige Jetten is op dit moment demissionair minister voor Klimaat en Energie. Hij kreeg als Kamerlid de bijnaam 'klimaatdrammer', en ook vandaag noemde hij klimaatactie prioriteit nummer één van zijn partij. "Als minister heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om met optimisme aan de slag gaan. Te laten zien dat het kan en hoeveel moois het ons brengt. Niet meer zo preken en drammen, die tijd is voorbij, maar gewoon doen."

Hij hoopt dat een nieuwe generatie politici met minder harde tegenstellingen en polariserende uitspraken tot oplossingen kan komen die kiezers het vertrouwen in de politiek teruggeven. "Deze verkiezingen zijn een generatiewissel. Voor het eerst sinds 2002 staat er geen zittende premier op het stembiljet. Alles is nu mogelijk."

Redelijk alternatief

Jetten wil met zijn partij het "redelijke alternatief" zijn en staat ook open voor gesprekken met Pieter Omtzigt (NSC), Henri Bontenbal (CDA) en Caroline van der Plas (BBB). Hij vindt het veelbelovend wat zij tot nu toe laten horen, al is hij het niet altijd met hen eens. "Dit moet de generatie worden die nieuwe politiek brengt, die mensen serieus neemt, die ideeën vooropstelt."

Maar de keuze van VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz om de PVV van Geert Wilders niet uit te sluiten gaat hem te ver. "Dat is spelen met vuur", zei hij.

Jetten werd door meer dan 90 procent van de leden die een stem uitbrachten gekozen tot lijsttrekker, er waren geen tegenkandidaten. Vandaag bedankte hij zijn voorganger Sigrid Kaag, die deze zomer bekendmaakte de politiek te verlaten.

"Jij werd de eerste vrouwelijke minister van Financiën in de Nederlandse geschiedenis", zei Jetten tegen Kaag, die ook in de zaal aanwezig was. "Terwijl je jezelf en je gezin hebt weggecijferd, heeft jouw leiderschap onze partij en Nederland heel veel gebracht." Kaag kreeg een staande ovatie van de leden. Zij wist haar partij bij de vorige Kamerverkiezingen in 2021 een flinke winst te bezorgen.

Een beetje saai

Het is allerminst vanzelfsprekend dat dat Jetten ook gaat lukken. In een peiling van I&O Research, die wijst op een politieke aardverschuiving mede door de nieuwe partij van Omtzigt, zou D66 van de 24 zetels in de Tweede Kamer nu naar 7 zakken.

De nieuwe D66-leider wil een ander politiek profiel neerzetten en benadrukte in zijn speech zijn "gewone" afkomst van "hardwerkende middenstanders" uit het Brabantse Uden en zijn ouders die in het onderwijs en de zorg werkten.

Jetten: "Misschien ben ik ook wel een beetje saai, zeker in een tijdperk waarin opvallen, schreeuwen en afwijken wordt beloond. Maar voor mij is dit het verhaal van de Nederlandse belofte. Dat als je hard werkt je meer kunt geven aan je kinderen en aan de mensen om je heen."