Leger Gabon heropent grenzen na staatsgreep

Het leger in Gabon heeft de staatsgrenzen weer geopend na de coup van drie dagen geleden. Een woordvoerder zei in een televisietoespraak dat "land-, zee- en luchtgrenzen met onmiddellijke ingang worden heropend".

De militairen grepen woensdag de macht in het olierijke land, nadat president Ali Bongo tot winnaar van de omstreden verkiezingen van vorige week was uitgeroepen. Bongo was sinds 2009 aan de macht, daarvoor had zijn vader 41 jaar het land geregeerd. De militairen vinden de uitslag van de verkiezingen onbetrouwbaar.

Maandag wordt generaal Brice Oligui Nguema als interim-president beëdigd. Hij heeft aangekondigd dat hij het land democratischer wil maken, maar zegt ook geen haast te hebben met het uitschrijven van verkiezingen. Bongo is onder huisarrest geplaatst.

Franse koloniën

Gabon is het zevende Afrikaanse land waar sinds 2020 een coup is gepleegd. Het Centraal-Afrikaanse land is na Niger ook de volgende in het rijtje van voormalig Franse koloniën waar een staatsgreep heeft plaatsgevonden. Zowel Niger als Gabon onderhield nauwe banden met Frankrijk, maar die relaties staan nu onder druk.

In Niger gingen vandaag duizenden mensen de straat op in hoofdstad Niamey om het vertrek te eisen van de Franse troepen die er nog zijn gelegerd. Ook in Gabon is nog een Franse legerbasis gevestigd. Internationaal is bezorgd gereageerd op de coups.

De afgezette Gabonese president riep drie dagen geleden op: 'laat van u horen':